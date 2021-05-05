Kanada’da inşaat izinleri Mart ayında %5,7 arttı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 12:34:10 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, bu yılın Mart ayında Kanada’da inşaat izinleri, konut sektöründeki canlanmayla birlikte, %5,7 artışla 10,9 milyar $ oldu.

Bu artış art arda üçüncü ay kaydedilen en yüksek artış oldu.

Konut sektörü %15,9 artışla, Mart ayında ilk defa 8 milyar $ hedefine ulaştı. Çok haneli konut inşaat izinleri, özellikle Toronto, Burlington ve Vaughan büyük şehirlerindeki projeler nedeniyle Şubat ayına kıyasla %24,5 artışla 4,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Tek haneli konut inşaat izinleri ise %7,6 artışla 3,8 milyar $ oldu.

Bakım evi inşaat izinlerinde yaşanan artışın ardından endüstriyel bina izinleri %33,5 düşüşle 732,1 milyon $ oldu. Bu bağlamda, 8 eyalette düşüş kaydedilirken, %54,5 ile en önemli düşüş Quebec eyaletinde oldu.

Ticari binalar için inşaat izinleri Mart ayında %14,6 düşüşle 1,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu düşüş, 2019 yılında kaydedilen aylık ortalamanın %25 altında oldu. 2020 yılının ilk iki ayında kaydedilen hafif düşüşün ardından, ticari binalar için inşaat izinleri pandeminin başında büyük bir darbe almıştı ve 2020 yılının Ocak-Şubat döneminden beri Mart ayında gözlenen ortalama 1,5 milyar $ sınırına ulaştı.

Montréal şehrindeki demir yolları için inşa edilecek yeni demir yolu kontrol merkezi ve Vaughan şehrindeki Go Transit toplu taşıma sistemine ait Rutherford İstasyonun inşası gibi birçok izinle birlikte endüstriyel binalar için inşaat izinleri %16,4 artışla 650,5 milyon $ oldu.

Konut dışı inşaat izinlerinin tamamı %15,6 düşüşle 2,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.