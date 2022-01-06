Kanada’da inşaat izinleri Kasım ayında %6,8 arttı

Perşembe, 06 Ocak 2022 10:15:15 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri Kasım ayında %6,8 artış göstererek 11,2 milyar $’a yükseldi. Aynı ayda, konut inşaatı izinleri %12 artarken, konut dışı inşaat izinleri %3,4 düştü.

Kasım ayında, konut inşaatı izinleri %12 artışla 7,8 milyar $ seviyesinde yer alarak 2021 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Konut inşaatı sektöründeki artışta başı çoğunlukla British Columbia çekti.

Çok haneli konut inşaat izinleri, Ekim ayında kaydedilen %8,5 düşüşe kıyasla %20,2 yükseldi.

Tek haneli konut inşaat izinleri %3,3 artış gösterdi. Nova Scotia’da ise tek haneli konut inşaat izinleri %35,9 artışla 118 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, kurumsal binalar için inşaat izinleri %49,2 düşüşle 613 milyon $ oldu. Söz konusu seviye, 2020 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ticari binalar için inşaat izinleri %14,3 artarken, ticari binalar için inşaat izinlerindeki artışta Alberta ilk sırada yer aldı.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise Kasım ayında %45,1 yükseldi. Söz konusu inşaat izinlerinin 2019 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktığı Ontario artışa en büyük katkıyı sağladı.

Aynı ayda, ticari ve endüstriyel binalar için inşaat izinlerinde kaydedilen gözle görülür artışa rağmen konut dışı inşaat sektörü %3,4 geriledi.