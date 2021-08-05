Kanada’da inşaat izinleri Haziran ayında %6,9 arttı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 09:45:28 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Haziran ayında %6,9 artış göstererek 10,3 milyar $’a çıktı.

Söz konusu artışa, inşaat izinlerinin %22,7 arttığı Ontario dahil olmak üzere yedi şehir katkı sağladı. Konut inşaatı izinleri %9,1, konut dışı inşaat izinleri ise %2,2 arttı.

Haziran ayında, Toronto ve Hamilton’da verilen katma değeri yüksek bina inşaatı izinleriyle birlikte çok haneli konut inşaat izinleri %13,5 artışla 3,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çok haneli konut inşaat izinlerinde en büyük artış %67,8 ile Ontario’da görülürken, Mayıs ayında şimdiye kadarki en büyük artışı bildiren Quebec’te %29,9 düşüş kaydedildi.

Tek haneli konut inşaat izinleri Haziran ayında %4,7 artışla 3,4 milyar $ seviyesine yükseldi. Ontario ile Alberta’nın ilk sıralarda yer aldığı yedi şehirde de tek haneli konut inşaat izinleri arttı.

Konut inşaat izinleri, üst üste iki ay kaydedilen düşüşlerin ardından, Haziran ayında %9,1 artarak 7,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, konut dışı inşaat izinleri %2,2 artışla 3,1 milyar $ oldu. Ayrıca, Alberta’nın ilk sırada yer aldığı sekiz şehirde de artışlar olduğu bildirildi.

Haziran ayında, ticari binalar için inşaat izinleri %7,4 artışla 1,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise %2,3 artarak 526 milyon $ seviyesine çıktı. Endüstriyel binalar için inşaat izinleri altı şehirde artarken, en büyük artışın Ontario’da, en büyük düşüşün ise Quebec’te olduğu öğrenildi.

Haziran ayında, kurumsal binalar için inşaat izinleri %6,7 düşüşle 871 milyon $’a gerilerken, en büyük düşüş, %37,7 ile Ontario’da kaydedildi. Bununla birlikte, hükümet teşvikine bağlı olarak Quebec’te kurumsal binalar için inşaat izinleri %38,4 artışla 359 milyon $’a yükseldi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde, toplam bina inşaat izinleri, ilk çeyreğe kıyasla %1,7 düşüşle 31 milyon $’a geriledi. Söz konusu düşüşe rağmen, bina inşaat izinleri, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci seviye olmakla birlikte, inşaat sektörünün, COVID-19 kısıtlamalarından olumsuz etkilenmesine bağlı olarak 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen seviyenin %38,5 üzerinde yer aldı.

İkinci çeyrekte, konut inşaat izinleri %4,2 düşüşle 21,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çok haneli ve tek haneli konut inşaat izinlerinde de düşüşler kaydedildi.

Konut dışı inşaat izinleri %4,5 artarak 9,6 milyar dolar oldu. Ancak, ikinci çeyrekte kaydedilen konut dışı inşaat izinleri, 2020 yılının ilk çeyreğini geçse de 2019 yılında kaydedilen seviyenin altında yer aldı. Kurumsal binalar için inşaat izinleri ise eğitim ve sağlık sektöründe gerçekleştirilen büyük kapsamlı projelerin desteğiyle çeyreklik bazda üst üste dört kez artış göstermiş oldu.