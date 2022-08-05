Kanada’da inşaat izinleri Haziran ayında %1,5 düştü

Cuma, 05 Ağustos 2022 09:53:40 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Haziran ayında çoğunlukla konut dışı inşaat izinlerinin %10,4 düşüşle 3,7 milyar $ seviyesine gerilemesi nedeniyle %1,5 düşerek 11,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda konut inşaat izinleri %3,1 artışla 8,2 milyar $ oldu. Çok haneli konut inşaat izinleri Ontario’da kaydedilen %24,8 artışın desteğiyle %6,5 yükseldi.

Tek haneli konut inşaatı izinleri Manitoba ve Newfoundland ve Labrador’da meydana gelen sert düşüşler nedeniyle %0,6 geriledi. Ancak Ontario’da kaydedilen %2,1 artış söz konusu düşüşleri dengeledi.

Haziran ayında konut dışı inşaat izinleri çoğunlukla British Columbia’da kaydedilen düşüş nedeniyle %10,4 düşerek 3,7 milyar $ seviyesine geriledi.

Öte yandan ticari binalar için inşaat izinleri %2,7 düşerken, sekiz eyalette de düşüşler olduğu bildirildi. Ancak Ontario’da ticari binalar için inşaat izinleri %37,5 arttı.

Aynı ayda kurumsal binalar için inşaat izinleri %32,2 düşüş kaydederken, endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise %0,6 yükseldi.