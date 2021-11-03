Kanada’da inşaat izinleri Eylül ayında %4,3 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 09:11:03 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Eylül ayında %4,3 artış göstererek 10,1 milyar $’a yükseldi.

Konut inşaatı izinleri, Eylül ayında, %8,2 artış gösterirken, konut dışı inşaat izinleri %3,2 düştü.

Eylül ayında, Ontario’da çok haneli konut inşaat izinleri, Mississauga ve Toronto’da değeri 300 milyon $’ı aşan katma değeri yüksek iki bina inşaatına bağlı olarak %40,4 artışla 1,7 milyar dolar seviyesinde yer aldı. Ayrıca, ülke genelinde, çok haneli konut inşaat izinleri %18,6 artışla 3,9 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaat izinleri %2,7 düşüşle 3 milyar $’a gerileyerek Ontario ve Quebec'teki düşüşleri gösterdi. Ancak, konut inşaatı sektörü %8,2 artışla 6,9 milyar $’a çıktı.

Aynı anda, konut dışı inşaat izinleri, Alberta’da kaydedilen %55 artışa rağmen %3,2 düşerek 3,3 milyar $ seviyesine geriledi.

Ticari binalar için inşaat izinleri, çoğunlukla, Quebec’te kaydedilen %35,3 düşüşe bağlı olarak %30,6 düştü. Kurumsal binalar için inşaat izinleri ise çoğunlukla Ontario’da görülen düşüşler nedeniyle %12,4 düşerek 1,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise a %72,1 artışla 987 milyon $ seviyesine yükseldi. Endüstriyel binalar için inşaat izinlerinde en büyük artışın %382,9 ile Alberta’da olduğu bildirildi.