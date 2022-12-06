Kanada’da inşaat izinleri Ekim ayında %1,4 düştü

Salı, 06 Aralık 2022 09:40:17 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Ekim ayında %1,4 düşüşle 10 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut inşaat izinlerindeki düşüş konut dışı inşaat izinlerindeki artışı dengeledi.

Söz konusu ayda konut inşaat izinleri %6,4 düşüşle 6,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yeni konut inşaatlarının sayısı tek haneli konut inşaat izinlerinde meydana gelen %9,3 düşüşe bağlı olarak %4,6 geriledi.

Çok haneli konut inşaat izinleri çoğunlukla Ontario’da üst üste ikinci ay kaydedilen düşüşlere bağlı olarak %6,9 azaldı. Nova Scotia’da da çok haneli konut inşaat izinlerinde sert düşüşler gözlendi.

Tek haneli konut inşaat izinleri %5,8 azaldı. Sekiz eyalette düşüşler olurken, yalnızca Manitoba’da %14,3 artış meydana geldi.

Bununla birlikte konut dışı inşaat izinleri %9,5 artarak 3,5 milyar $ seviyesine yükseldi.

Ekim ayında ticari binalar için inşaat izinleri %18 arttı. Ontario’da ticari binalar için inşaat izinleri en sert artışı kaydetti.

Aynı ayda endüstriyel binalar için inşaat izinleri çoğunlukla Ontario’daki artışlara bağlı olarak %16,2 yükseldi.

Ayrıca kurumsal binalar için inşaat izinleri ise bir önceki ay kaydedilen %38,2 düşüşün ardından %17,1 azalarak 2020 yılının Mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.