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Kanada’da inşaat izinleri Ekim ayında %1,3 arttı

Perşembe, 02 Aralık 2021 09:56:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri, bu yılın Ekim ayında, %1,3 artış göstererek 10,3 milyar $’a yükseldi. Konut dışı inşaat izinleri, Ekim ayında, %4,2 artış gösterirken, konut inşaatı izinleri %0,1 düştü.

Ekim ayında, konut inşaatı izinleri, Ontario ile British Columbia’da kaydedilen gerilemelerle birlikte %0,1 düşüşle 6,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çok haneli konut inşaat izinleri, çoğunlukla Ontario ile British Columbia’da yüksek değerli konut inşaatı izinlerinin azalmasına bağlı olarak ülke genelinde %8,8 düştü. Ayrıca, çok haneli konut inşaat izinleri, Saskatchewan hariç, %10,8 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, kurumsal binalar için inşaat izinleri, British Columbia’da inşaat izinlerinin büyük bir artış göstermesine bağlı olarak %63,2 yükseldi.

Ticari binalar için inşaat izinleri %10 artış kaydetti. Ticari binalar için inşaat izinlerinde Ontario başı çekti.

Konut dışı inşaat izinlerinin toplam değeri %4,2 artarak 3,4 milyar $ seviyesine çıktı. Söz konusu seviye, pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin %16,7 altında yer aldı.


Etiketler: Kuzey Amerika  Kanada  inşaat  |  benzer haberler »


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