Kanada’da inşaat izinleri Aralık ayında %7,3 azaldı

Cuma, 03 Şubat 2023 09:22:40 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da inşaat izinleri geçtiğimiz yılın Aralık ayında %7,3 düşerek 10,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aralık ayında hem konut hem de konut dışı inşaat izinlerinde düşüşler gözlendi.

Söz konusu ayda konut inşaat izinleri %8,4 düşüşle 6,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Tek haneli konut inşaat izinleri %3,9 düşerken, çok haneli konut inşaat izinleri yedi eyalette meydana gelen düşüşlerle birlikte %11,6 azaldı. Quebec çok haneli konut inşaat izinlerindeki düşüşte başı çekti.

Bununla birlikte konut dışı inşaat izinleri %5,3 düşerek 3,8 milyar $ seviyesine geriledi. Ontario’da konut dışı inşaat izinlerinde kaydedilen düşüşler yedi eyalette kaydedilen artışları dengeledi.

Aralık ayında endüstriyel binalar için inşaat izinleri Kasım ayında kaydedilen artışın ardından %23,4 düşerken, ticari binalar için inşaat izinleri %2,2 yükseldi.

Aynı ayda kurumsal binalar için inşaat izinleri ise %0,9 arttı. Ontario’da %30,1 ile en sert düşüşler gözlendi.