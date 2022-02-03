Kanada’da inşaat izinleri Aralık ayında %1,9 düşerken, 2021 yılında %25,6 arttı

Perşembe, 03 Şubat 2022 09:46:45 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri Aralık ayında %1,9 düşüş göstererek 11,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aynı ayda, hem konut inşaatı hem de konut dışı inşaat izinleri düşüş kaydetti.

Aralık ayında, konut inşaatı izinleri %2,7 düşüşle 7,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut inşaatı izinleri bir önceki ay %13,3 artmıştı.

Çok haneli konut inşaat izinleri Aralık ayında %6 düşerek 4,1 milyar $’a geriledi. British Columbia çok haneli konut inşaatındaki düşüşte başı çekti.

Tek haneli konut inşaat izinleri %1,3 artarak 3,6 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste üç ay artış kaydetmiş oldu. Quebec %14,6 ile tek haneli konut inşaat izinlerinde en büyük artışı gösterdi.

Ticari binalar için inşaat izinleri %7,9 düşerek 1,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte Alberta’da kaydedilen %55,6 düşüş etkili oldu.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri Aralık ayında %8,4 artışla 762 milyon $ oldu.

Aynı ayda kurumsal binalar için inşaat izinleri %17,2 artarak 720 milyon $ seviyesine yükseldi. Başta British Columbia olmak üzere sekiz eyalette kurumsal binalar için inşaat izinleri artış kaydetti.

Konut dışı inşaat izinleri diğer sektörlerdeki izinlerin birbirini dengelemesine bağlı olarak değişiklik göstermeyerek 3,4 milyar $ seviyesinde yer almaya devam etti.

2021 yılında, inşaat izinleri %25,6 artışla 126,5 milyar $ seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Ancak inşaat malzemeleri ve iş gücü maliyetlerindeki artış inşaat izinlerindeki artışın yaklaşık 2/3’sini oluşturdu.

Konut inşaatı izinleri 2021 yılında %29,9 artarak 87,2 milyar $ seviyesine yükseldi. Tek haneli konut inşaat izinleri %41,5 artışla 40,7 milyar $ oldu.

Geçtiğimiz yıl, çok haneli konut inşaat izinleri %21,1 artışla 46,5 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Bununla birlikte konut dışı inşaat izinleri 2021 yılında %17,1 artışla 36,9 milyar $ seviyesinde yer aldı ve 2019 yılındaki seviyeye yaklaşmaya devam etti. Yalnızca kurumsal binalar için inşaat izinleri pandemi öncesinde kaydedilen seviyeleri geçerken, ticari ve endüstriyel binalar için inşaat izinleri 2019 yılında kaydedilen seviyenin yaklaşık %8 altında yer aldı.