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Kanada’da inşaat izinleri Ağustos ayında %2,1 düştü

Salı, 05 Ekim 2021 09:53:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Ağustos ayında %2,1 düşüş göstererek 9,7 milyar $’a geriledi. Çoğu eyalette artış görülse de, Ontario ve British Columbia’da belirgin düşüşler görüldü.

Konut inşaatı izinleri %8,3 düşüşle 6,4 milyar $’a indi. Çok haneli konut inşaat izinleri %15,9 düştü. Öte yandan, tek haneli konut inşaat izinleri %1,2 yükseldi.

Söz konusu ayda, konut dışı inşaat izinleri, Quebec ve Alberta’da artan inşaat izinleri sayesinde %12,3 artışla 3,3 milyar $ seviyesine çıktı.

Ticari binalar için inşaat izinleri üç ay üst üste artarak %14,9 yükseldi. 718 milyon $ seviyesine geriledi. Kurumsal binalar için inşaat izinleri Ağustos ayında %21,9 artış kaydetti.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise Ağustos ayında %7,3 düşüşle 543 milyon $ seviyesine geriledi. Endüstriyel binalar için inşaat izinlerinde en büyük düşüşün Nova Scotia’da olduğu bildirildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  Kanada  inşaat  |  benzer haberler »


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