Kanada’da inşaat izinleri Ağustos ayında %11,9 arttı

Perşembe, 06 Ekim 2022 09:52:39 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Ağustos ayında %11,9 artışla 12,5 milyar $ seviyesine yükseldi. Konut ve konut dışı inşaat izinleri sırasıyla %12 artışla 8,4 milyar $ ve %11,8 artışla 4 milyar $ seviyelerinde yer almaya başlarken, söz konusu artışta çoğunlukla Ontario etkili oldu.

Söz konusu ayda, konut inşaat izinleri %12 artarak 8,4 milyar $ oldu. Ontario’da konut inşaat izinlerinde meydana gelen artış diğer yedi eyaletteki düşüşleri dengeledi.

Çok haneli konut inşaat izinleri Ontario’da meydana gelen %85,3 artışa bağlı olarak %22,2 yükseldi.

Ağustos ayında konut dışı inşaat izinleri %11,8 artışla 4 milyar $ seviyesine yükseldi. Endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise %18,1 arttı.

Kurumsal binalar için inşaat izinleri söz konusu ayda çoğunlukla Ontario’da meydana gelen %224,2 artışa bağlı olarak %39,1 arttı.

Aynı ayda ticari binalar için inşaat izinleri ise Alberta ve Saskatchewan’daki düşüşler nedeniyle %1,4 azaldı.