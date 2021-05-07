Kanada’da inşaat harcamaları ilk çeyrekte %5,6 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 11:30:11 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yaptığı açıklamaya göre, Kanada’da konut inşaat harcamaları ilk çeyrekte %5,6 arttı.

Bu artış, 2017 yılından beri kaydedilen en büyük artış oldu. Konut dışı inşaat harcamaları, fabrika ve depo inşaatı harcamalarının artmasıyla birlikte %1,5 artış kaydetti.

İnşaat harcamalarının tamamı ilk çeyrekte, ofis binası inşaat harcamalarının %1,2, sıra evlerin %6,9 ve müstakil evlerin %6,8 artmasıyla birlikte artış gösterdi.

İnşaat malzemelerindeki arz sıkıntısı, inşaat harcamalarının tamamında artışa yol açtı. Bu durumun sonucunda, Mart ayında, yumuşak kereste fiyatları aylık %11,9, kaplama tahtası ve kontrplak fiyatları ise aylık %20,1 arttı. Pandeminin ilk dalgasında, üretimin geçici süreliğine durmasın bağlı olarak stokların azalması nedeniyle yumuşak kereste fiyatları Mart ayında, yıllık %118,9 artış gösterdi. Malzeme talebi Şubat ayında, toptancıların sattığı inşaat malzemelerinin ve gereçlerin yıllık %19,1 artmasıyla birlikte artışını sürdürdü.

Konut inşaat harcamaları, pandemi sürecinde daha geniş yaşam alanlarına geçme isteğinin artması ve faiz oranlarındaki tarihi düşüş sebebiyle artış gösterdi. Tek haneli konut inşaatlarının hız kazanmasıyla birlikte, konut inşaatlarına yönelik yapılan yatırımlar da artışı sürdürdü. Konut inşaatına yönelik yatırımlar Şubat ayında, 2020 yılının Eylül ayından bu yana art arda rekor seviyelere ulaşarak 12,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, fabrika ve depo inşaat harcamaları en hızlı artışı göstererek, sırasıyla %2,1 ve %1,8 artış kaydetti. E-ticaret satışlarının Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen %116,8 artıştan sonra %92 yükselmesiyle birlikte depo alanları değer kazandı.

Konut dışı inşaat harcamaları tüm büyük şehirlerde artış kaydetti. En hızlı artış %2,4 ile Ottawa ve %2 ile Montréal şehrinde oldu. Bu artışta çoğunlukla depo ve fabrika inşaatlarının etkisi oldu.

Konut inşaat harcamaları söz konusu dönemde, çoğunlukla inşaat malzemelerine yönelik talebin artması ve tedarikin kısıtlı olması nedeniyle yıllık %11,7 artış gösterdi.

Müstakil konut inşaat harcamaları söz konusu çeyrekte, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen %4,4’e kıyasla %14,6 seviyesine yükseldi.

Konut dışı inşaat harcamaları ise yıllık %2,1 arttı. Bu artışta, çoğunlukla, fabrika inşaatlarının Ottawa’da %4,9 ve ve Montréal’de %4,4 artmasının etkisi bulunuyor.