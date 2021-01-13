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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım ayında %0,1 düştü

Çarşamba, 13 Ocak 2021 13:39:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan rapora göre, 2020 yılının Kasım ayında Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırım üst üste üçüncü ay %0,1 düşüşle 15,3 milyar $’a geriledi. Kasım ayında konut ve konut dışı inşaata yönelik yatırımlar hafif düşüşlerle neredeyse aynı kaldı.

Kasım ayında konut dışı yatırım büyük ölçüde değişmeyerek 4,4 milyar $’da kaldı.

Ülkenin birçok yerinde kısıtlamalar ve evden çalışma devam ederken, ofis binalarına, otellere ve restoranlara yapılan yatırımların azalması, ticari bina yatırımlarında genel bir azalmaya (%-0,5) neden oldu. Ticari bina yatırımı, konut dışı inşaatlar içinde Kasım ayında düşüşe geçen tek segment olurken, COVID-19 öncesi seviyelerin altında kaldı. (Mart 2020’ye göre %-13,5)

Kasım ayında, endüstriyel bina inşaatına yapılan yatırım %0,6 arttı.

Kurumsal bina inşaatına yönelik yatırım ise, bu sektörde gerçekleşen dört aylık düşüşün ardından %0,4 artış gösterdi.

Konut inşaatına yapılan yatırım Kasım ayında %0,1 düşüşle altı ayda ilk kez azaldı. Çok haneli konut inşaatına yönelik düşük yatırımlar, tek haneli yatırım için bildirilen büyümeyi fazlasıyla telafi etti.

2020 yılı Nisan ayında COVID-19’a bağlı olağandışı düşüşe rağmen, yıllık bazda tek haneli konutlara yatırım %9,4 arttı. Kasım ayında, tek haneli konut yatırımı %2,1 artışla 5,6 milyar $ oldu.

Çok haneli konut yatırımı ise Kasım ayında arka arkaya ikinci ayda %2,2 düşüşle 5,2 milyar $’a gerileyerek, tek haneli konut yatırımında görülen büyümeyi dengeledi.


Etiketler: inşaat  Kuzey Amerika  Kanada  |  benzer haberler »


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