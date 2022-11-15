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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Eylül ayında %0,6 azaldı

Salı, 15 Kasım 2022 09:33:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Eylül ayında %0,6 düşüşle 20,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut inşaat sektörü %1,3 düşüşle 15,4 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü %1,6 artışla 5,4 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda konut inşaatına yönelik yatırımlar %1,3 düşerek 15,4 milyar $ seviyesine indi. Hem tek haneli hem de çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar bu yılın Şubat ayından bu yana nispeten sabit kaldı.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %1,3 düşüşle 8,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar çoğunlukla Quebec’te meydana gelen düşüşe bağlı olarak %1,4 düşüşle 7 milyar $ oldu.

Eylül ayında konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %1,6 artışla 5,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sekiz eyalette artışlar olduğu bildirilirken, Ontario konut dışı inşaata yönelik yatırımlarda başı çekti.

Endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar aylık %2,9 ve yıllık %24 artışla üst üste 10 ay aylık bazda artış göstermiş oldu.

Aynı ayda ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,1 artışla 3 milyar $ seviyesinde yer almaya başlarken, sekiz eyalette artışlar ve iki eyalette düşüşler meydana geldiği bildirildi.

Ayrıca kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %1,6 artarak 1,4 milyar $ seviyesine çıktı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat 

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