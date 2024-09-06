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Kanada üç ülkeden ithal filmaşine yönelik nihai damping marjlarını açıkladı

Cuma, 06 Eylül 2024 13:46:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Mısır ve Vietnam’dan ithal filmaşine yönelik antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararını açıkladı.

Damping marjları Çinli şirket Jiangsu Shagang için %34 ve diğer tüm Çinli şirketler için %46,2, Mısır merkezli Suez Steel için %8,6 ve diğer tüm Mısır merkezli şirketleri için %21,3 oranlarında yer alırken Vietnamlı şirketler Hoa Phat Dung Quat Steel ve Hoa Phat Hai Duong Steel için damping marjları sırasıyla %17,7 ve %13,5 oranlarında bildirildi.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Kanada çelik sektörünün uğradığı zararı incelemeye devam ediyor ve kararını en geç 4 Ekim 2024 tarihinde açıklayacak.

Geçici vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.00.42, 7213.91.00.43, 7213.91.00.49, 7213.91.00.50, 7213.91.00.60, 7213.91.00.70, 7213.99.00.11, 7213.99.00.12, 7213.99.00.31, 7213.99.00.32, 7213.99.00.51, 7213.99.00.52, 7227.20.00.20, 7227.20.00.90, 7227.90.00.60, 7227.90.00.70, 7227.90.00.81, 7227.90.00.82 ve 7227.90.00.83 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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