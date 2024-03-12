Kanada üç ülkeden ithal filmaşine yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 12 Mart 2024 10:57:53 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Mısır ve Vietnam’dan ithal filmaşinin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirlemek amacıyla antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Söz konusu soruşturma Ivaco Rolling Mills’in başvurusu üzerine başlatıldı.

İthal ürünlerin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirleyecek olan CBSA ön kararını 90 gün içinde açıklayacak, ön kararla geçici vergiler de uygulanabilir.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.00.42, 7213.91.00.43, 7213.91.00.49, 7213.91.00.50, 7213.91.00.60, 7213.91.00.70, 7213.99.00.11, 7213.99.00.12, 7213.99.00.31, 7213.99.00.32, 7213.99.00.51, 7213.99.00.52, 7227.20.00.20, 7227.20.00.90, 7227.90.00.60, 7227.90.00.70, 7227.90.00.81, 7227.90.00.82 ve 7227.90.00.83 kodları altında bulunuyor.