﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada üç ülkeden ithal filmaşine yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 12 Mart 2024 10:57:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Mısır ve Vietnam’dan ithal filmaşinin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirlemek amacıyla antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Söz konusu soruşturma Ivaco Rolling Mills’in başvurusu üzerine başlatıldı.

İthal ürünlerin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirleyecek olan CBSA ön kararını 90 gün içinde açıklayacak, ön kararla geçici vergiler de uygulanabilir.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.00.42, 7213.91.00.43, 7213.91.00.49, 7213.91.00.50, 7213.91.00.60, 7213.91.00.70, 7213.99.00.11, 7213.99.00.12, 7213.99.00.31, 7213.99.00.32, 7213.99.00.51, 7213.99.00.52, 7227.20.00.20, 7227.20.00.90, 7227.90.00.60, 7227.90.00.70, 7227.90.00.81, 7227.90.00.82 ve 7227.90.00.83 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla yatay

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatını revize etti

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 11. Hafta, 2024

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları zayıf talep nedeniyle 20$/mt gevşedi

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %52,2 arttı

11 Mar | Çelik Haberler

ABD’de yerel filmaşin fiyatları düşüş eğiliminde

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Güney Avrupa uzun mamul piyasası Mart ayına zayıf bir başlangıç yaptı

08 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları düşüş kaydetti

08 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 10. Hafta, 2024

08 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da inşaat demiri fiyatları yatay seyrederken filmaşin fiyatları yükseldi

07 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük