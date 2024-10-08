Kanada üç ülkeden ithal filmaşinin yerel sektörde maddi zarara yol açtığını tespit etti

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), Çin, Mısır ve Vietnam’dan ithal filmaşine yönelik zarar soruşturmasının sonuçlarını açıkladı. Soruşturma, yerel üretici Ivaco Rolling Mills’in yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı.

CITT, üç ülkeden ithal söz konusu ürünün dampingli satıldığına ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığına karar verdi.

Bu yılın Eylül ayında Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), nihai damping marjlarını Çinli şirket Jiangsu Shagang için %34 ve diğer tüm Çinli şirketler için %46,2, Mısır merkezli Suez Steel için %8,6 ve diğer tüm Mısır merkezli şirketler için %21,3, ayrıca Vietnamlı şirketler Hoa Phat Dung Quat Steel ve Hoa Phat Hai Duong Steel için sırasıyla %17,7 ve %13,5 olarak açıklamıştı.

CITT, gerekçeli kararını 18 Ekim tarihinde yayımlayacak.