 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada...

Kanada üç ülkeden ithal filmaşinin yerel sektörde maddi zarara yol açtığını tespit etti

Salı, 08 Ekim 2024 11:40:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), Çin, Mısır ve Vietnam’dan ithal filmaşine yönelik zarar soruşturmasının sonuçlarını açıkladı. Soruşturma, yerel üretici Ivaco Rolling Mills’in yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı.

CITT, üç ülkeden ithal söz konusu ürünün dampingli satıldığına ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığına karar verdi.

Bu yılın Eylül ayında Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), nihai damping marjlarını Çinli şirket Jiangsu Shagang için %34 ve diğer tüm Çinli şirketler için %46,2, Mısır merkezli Suez Steel için %8,6 ve diğer tüm Mısır merkezli şirketler için %21,3, ayrıca Vietnamlı şirketler Hoa Phat Dung Quat Steel ve Hoa Phat Hai Duong Steel için sırasıyla %17,7 ve %13,5 olarak açıklamıştı.

CITT, gerekçeli kararını 18 Ekim tarihinde yayımlayacak.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir inşaat demiri fiyatlarını açıkladı

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun ürün fiyatlarını yukarı çekti

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını açıkladı

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin fiyatlarını sertçe artırdı

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’da yerel inşaat demiri fiyatları sertçe düşerken ihracat fiyatları yukarı yönlü

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları yükselmeye devam ediyor

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 41. Hafta, 2024

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla artış kaydetti

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Ekim başı için yerel inşaat demiri fiyatlarını 49$/mt artırdı

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatını yükseltti

07 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis