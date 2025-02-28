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Kanada Türkiye’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping soruşturması için ön karar sürecini uzattı

Cuma, 28 Şubat 2025 11:58:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Borçelik’ten ithal korozyona dayanıklı çelik saca yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının ön karar sürecini uzatmaya karar verdi.

Normal şartlar altında CBSA’nın ön kararını soruşturmanın başladığı 5 Aralık’tan itibaren 90 gün içinde vermesi gerekiyordu. Ancak tatmin edici delil elde etmek konusunda yaşanan sıkıntılar ve soruşturmadaki konuların karmaşıklığı nedeniyle bu süre 135 güne uzatıldı. Sonuç olarak ön kararın verilmesi veya soruşturmanın sonlandırılmasına yönelik karar için son tarih 17 Nisan 2025 olarak belirlendi.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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