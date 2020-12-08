JSW’nin ham çelik üretimi Kasım ayında %0,7 düşüş gösterdi 

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın Kasım ayında, 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,29 milyon mt’a kıyasla %3 artış ve Ekim ayında kaydedilen 1,34 milyon mt’a kıyasla %0,7 düşüşle 1,33 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.
Bununla birlikte, şirketin yassı çelik üretimi söz konusu ayda yıllık %6 artışla 961.000 mt seviyesinde kaydedilirken, uzun çelik üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %1 düşüşle 295.000 mt oldu.
JSW Steel’in ortalama kapasite kullanımı Kasım ayında %89 seviyesinde yer almaya devam etti.