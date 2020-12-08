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JSW’nin ham çelik üretimi Kasım ayında %0,7 düşüş gösterdi 

Salı, 08 Aralık 2020 17:34:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın Kasım ayında, 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,29 milyon mt’a kıyasla %3 artış ve Ekim ayında kaydedilen 1,34 milyon mt’a kıyasla %0,7 düşüşle 1,33 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, şirketin yassı çelik üretimi söz konusu ayda yıllık %6 artışla 961.000 mt seviyesinde kaydedilirken, uzun çelik üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %1 düşüşle 295.000 mt oldu.

JSW Steel’in ortalama kapasite kullanımı Kasım ayında %89 seviyesinde yer almaya devam etti.


Etiketler: Hindistan  yassı ürünler  çelik üretimi  Hint Yarımadası  JSW Steel  uzun ürünler  ham çelik  |  benzer haberler »


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