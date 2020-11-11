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JSW’nin ham çelik üretimi Ekim ayında %7 artış gösterdi 

Çarşamba, 11 Kasım 2020 11:33:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın Ekim ayında, 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 1,25 milyon mt’a kıyasla %7 artış ve Eylül ayında kaydedilen 1,29 milyon mt’a kıyasla %4 artışla 1,34 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, şirketin yassı çelik üretimi söz konusu ayda yıllık %0,1 düşüşle 976.000 mt seviyesinde kaydedilirken, uzun çelik üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %16 artışla 301.000 mt oldu.

JSW Steel’in ortalama kapasite kullanımı Ekim ayında %89’a yükseldi.


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