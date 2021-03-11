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JSW Steel’in ham çelik üretimi Şubat ayında %8,4 düştü

Perşembe, 11 Mart 2021 10:16:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %1 ve aylık bazda %8,4 düşüşle 1,31 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, şirketin yassı çelik üretimi söz konusu ayda yıllık %6 düşüşle 927.000 mt seviyesinde kaydedilirken, uzun çelik üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10 artışla 340.000 mt oldu.

JSW Steel’in ortalama kapasite kullanımı Şubat ayında %93 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: yassı ürünler  ham çelik  çelik üretimi  uzun ürünler  JSW Steel  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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