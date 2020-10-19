JSW’nin Asian Color Coated Ispat’ı iflas kurtarma yoluyla devralması onaylandı

Pazartesi, 19 Ekim 2020 17:51:35 (GMT+3) | Kalküta

19 Ekim’de Hindistan’ın Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi, Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’ın Asian Color Coated Ispat Limited’ı iflas kurtarma yoluyla devralmasını onayladı.

JSW Steel Limited, yılda bir milyon mt renkli kaplamalı çelik kapasitesine sahip tesisi almak için 212 milyon $ teklif sunmuştu.

2019 yılının Haziran ayında, Asian Color Coated Ispat’tan alacakları olan kişilerden oluşan bir heyet, JSW’nin karşı teklifini %80’lik oy fazlasıyla kabul etmişti.

Asian Color Coated Ispat Limited, Hindistan Merkez Bankası’nın, bankalara olan borcunu ödeyemeyerek tasfiye mahkemelerine sevk edilen 28 şirketten oluşan ikinci listesinde bulunuyordu. Şirket, otomobil ve dayanıklı tüketim malları gibi sektörler için yılda 300.000 mt renkli kaplamalı çelik üretimi kapasitesine sahip bir tesis işletiyordu. Şirket ayrıca, toplamda 1 milyon mt kapasiteli soğuk sac ve galvanizli sac tesisi işletiyor.