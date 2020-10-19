﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

JSW’nin Asian Color Coated Ispat’ı iflas kurtarma yoluyla devralması onaylandı

Pazartesi, 19 Ekim 2020 17:51:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

19 Ekim’de Hindistan’ın Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi, Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’ın Asian Color Coated Ispat Limited’ı iflas kurtarma yoluyla devralmasını onayladı.

JSW Steel Limited, yılda bir milyon mt renkli kaplamalı çelik kapasitesine sahip tesisi almak için 212 milyon $ teklif sunmuştu.

2019 yılının Haziran ayında, Asian Color Coated Ispat’tan alacakları olan kişilerden oluşan bir heyet, JSW’nin karşı teklifini %80’lik oy fazlasıyla kabul etmişti.

Asian Color Coated Ispat Limited, Hindistan Merkez Bankası’nın, bankalara olan borcunu ödeyemeyerek tasfiye mahkemelerine sevk edilen 28 şirketten oluşan ikinci listesinde bulunuyordu. Şirket, otomobil ve dayanıklı tüketim malları gibi sektörler için yılda 300.000 mt renkli kaplamalı çelik üretimi kapasitesine sahip bir tesis işletiyordu. Şirket ayrıca, toplamda 1 milyon mt kapasiteli soğuk sac ve galvanizli sac tesisi işletiyor.


Etiketler: devralım  JSW Steel  çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Tata Steel Hollanda’daki varlıkların satışı için yapılan ayrıntılı incelemenin Aralık ayına kadar tamamlanmasını ...
17  Kas

SAIL’in Rourkela tesisi günlük üretim rekorları kırdı
16  Kas

Hint ASPL ekonomik sıkıntıdaki vasıflı çelik üreticisi MSL’i devraldı
12  Kas

Hindistan hükümeti vasıflı çelik üretimi için teşvik planını onayladı
28  Eki

JSW iflas eden Asian Color Coated’ı kaynak aktarma yoluyla devraldı