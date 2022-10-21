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Hint JSW Steel Limited ikinci çeyrekte net zarar bildirdi

Cuma, 21 Ekim 2022 14:36:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) 9,15 milyar INR (111,97 milyon $) konsolide net zarar bildirdi.

Şirket bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde 71,70 milyar INR (871 milyon $) konsolide net kâr elde etmişti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin konsolide net satış geliri yıllık %28,5 artışla 417,78 milyar INR (5,07 milyar $) seviyesinde yer aldı.

JSW Steel tarafından yapılan açıklamada, “Çelik fiyatlarında meydana gelen sert düşüşler, stokların erimesi ve kur dalgalanmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerin azalması şirketimizin performansını önemli ölçüde etkiledi. Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Hindistan’da çelik talebinin mevcut mali yılının ikinci yarısında iyi bir seyir göstermesini bekliyoruz. Bu durum ve düşük hammadde fiyatları önümüzdeki çeyreklerde şirketimizin performansını destekleyecek,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ikinci çeyrekte şirketin toplam çelik satışları yıllık %32 artışla 5,01 milyon mt oldu. Yassı mamul satışları yıllık %37 artışla 3,60 milyon mt, uzun mamul satışları yıllık %24 artışla 1,18 milyon mt ve yarı mamul satışları yıllık %5 artışla 230.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar JSW Steel 

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