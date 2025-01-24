JSW Steel Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %70 azaldı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %70 düşüşle 7,17 milyar INR (82,92 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %1 düşüşle 413,78 milyar INR (4,79 milyar $) seviyesine geriledi.
Aynı çeyrekte JSW’nin toplam ham çelik üretimi yıllık %2 artışla 7,03 milyon mt seviyesinde yer alırken, yerel çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %91 seviyesinde kaydedildi.
Ayrıca şirketin satışları yıllık %12 artışla 6,71 milyon mt’a yükseldi.