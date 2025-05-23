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JSW Steel’in konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %14 arttı

Cuma, 23 Mayıs 2025 15:33:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’ın konsolide net kârı 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %13,5 artışla 15,01 milyar INR (176,01 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri yıllık %3,1 azalarak 448,19 milyar INR seviyesine (5,26 milyar $) geriledi.

Dördüncü çeyrekte JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %12 artışla 7,63 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hindistan’daki çelik tesislerinin kapasite kullanım oranının, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %91’e kıyasla ortalama %93 olduğu belirtildi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik satışları yıllık %11 artışla 7,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca JSW Steel’in Ohio tesisinin kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte %68 seviyesinde yer aldı ve tesis 249.003 mt levha üretimi gerçekleştirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar JSW Steel 

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