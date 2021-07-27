JSW Limited Nisan çeyreğinde çeyreklik bazda rekor kâr açıkladı

Salı, 27 Temmuz 2021 13:31:14 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) 59 milyar INR (797 milyon $) net kâr elde ettiği duyuruldu.

Şirket, 2020-2021 mali yılının aynı döneminde 5,82 milyar INR (79 milyon $) net zarar açıklamıştı.

JSW Limited, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde, 2020-2021 mali yılın aynı döneminde kaydedilen toplam 117,82 milyar INR (1,59 milyar $) satış gelirine kıyasla 289 milyar INR (3,9 milyar $) satış geliri elde etmesinin net kârına yansıdığını ifade etti.

Söz konusu çeyrekte, şirket, pandeminin ikinci dalgasına bağlı olarak sıvı oksijenin tıbbi amaçlı kullanıma kaydırılması sonucu, 2020-2021 mali yılının son çeyreğine (Ocak-Mart) kıyasla %2 düşüşle ortalama %91 kapasite kullanım oranıyla 4,10 milyon mt ham çelik ürettiğini bildirdi.

2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde, JSW Steel’in Hindistan’daki çelik satışlarının 3,47 milyon mt seviyesinde yer aldığı ve ihracatını çeyreklik bazda %14 artırarak, pandeminin ikinci dalgasına bağlı olarak yerel talepte görülen düşüşü dengelediği söylendi.

Net kârında keskin artışlar olduğu, bu durumun da söz konusu çeyrekte, pandeminin ikinci dalgasının, faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin azaldığını gösterdiği eklendi.

Şirketin konsolide satış gelirlerinin çeyreklik bazda %7,3; konsolide net kârının ise %41 arttığı belirtildi.

1$ = 74 INR