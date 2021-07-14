JSPL’nin Odisha’da yer alan üretim tesisi önümüzdeki on yıl içerisinde dünyanın en büyük tesisi olacak

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:12:01 (GMT+3) | Kalküta

Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) Başkanı Naveen Jindal, Odisha eyaleti hükümetinin verdiği onayın ardından, şirketin Angul’da yer alan tesisinin, tüm üretim tesislerinin tek bir yerde toplandığı dünyanın en büyük üretim tesisi olacağını duyurdu.

Odisha eyaleti hükümetinin, JSPL’nin Angul çelik tesisinin üretim kapasitesini yıllık 6 milyon mt’dan önümüzdeki on yıl içerisinde yıllık 25,2 milyon mt’a çıkarmak amacıyla yapacağı yatırıma onay verdiği ifade edildi.

Jindal konuya ilişkin, “Önümüzdeki on yıllık süre içerisinde, JSPL olarak yaklaşık 135 milyar $ yatırım yapacağız. Kapasite kullanımın oranının artırılmasıyla birlikte Angul, tüm üretim tesislerinin tek bir yerde toplandığı dünyanın en büyük çelik üretim tesisi olacak. Odisha eyaleti hükümetinin yatırımımıza onay vermesi, sektörün güvenini artırmada ve Odisha’yı refah bir yer haline getirmede çokça fayda sağlayacak,” açıklamasını yaptı.