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Hint Jindal Steel’in yönetim kurulu üretim kapasitesini ikiye katlayacak projeye onay verdi

Salı, 27 Temmuz 2021 11:54:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited’in (JSL) yönetim kurulu, şirketin paslanmaz çelik tesisinin üretim kapasitesini ikiye katlayarak 2,10 milyon mt’a çıkaracak projeye onay verdiğini duyurdu.

Projenin maliyetinin yaklaşık 290 milyon $ olması bekleniyor. Yönetim kurulu onayı, JSL’nin 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) net kâr açıklamasının ardından verildi.

JSL, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 12 milyon $ zarara kıyasla 36 milyon $ net kâr elde ettiğini açıklamıştı.


Etiketler: Jindal  Hindistan  çelik üretimi  yatırım  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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