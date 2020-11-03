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JSPL’nin net kârı Temmuz-Eylül döneminde arttı

Salı, 03 Kasım 2020 16:25:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), 2020-21 mali yılının 30 Eylül’de sona eren ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte JSPL, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 1,5 milyar INR (20,15 milyon $) net kâra kıyasla 9,98 milyar INR (134,11 milyon $) net kâr açıkladı. Üretici, net kârını bir önceki çeyrekte kaydedilene kıyasla %97,6 artırmayı başardı.

JSPL’nin ikinci çeyrekteki net satış gelirleri, önceki yıla göre %19,5 artışla 78,59 milyar INR (1,05 milyar $) olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12,55 milyar INR’ye kıyasla 24,35 milyar INR’ye (327,27 milyon $) yükseldi.


Etiketler: mali sonuçlar  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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