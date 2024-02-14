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Hint KIOCL üçüncü çeyrekte net kâra döndü

Çarşamba, 14 Şubat 2024 16:47:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited, 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 338,80 milyon INR (4,08 milyon $) net zarardan 390,30 milyon INR (4,70 milyon $) net kâra döndü.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış gelirleri yıllık %82,70 artışla 5,61 milyar INR (67,60 milyon $) seviyesine yükseldi.

KIOCL Limited, Mangalore’da yıllık 4 milyon mt kapasiteli bir pelet tesisi ve yıllık 216.000 mt kapasiteli bir pik demir tesisi işletiyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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