Hint KIOCL üçüncü çeyrekte net kâra döndü

Çarşamba, 14 Şubat 2024 16:47:44 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited, 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 338,80 milyon INR (4,08 milyon $) net zarardan 390,30 milyon INR (4,70 milyon $) net kâra döndü.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış gelirleri yıllık %82,70 artışla 5,61 milyar INR (67,60 milyon $) seviyesine yükseldi.

KIOCL Limited, Mangalore’da yıllık 4 milyon mt kapasiteli bir pelet tesisi ve yıllık 216.000 mt kapasiteli bir pik demir tesisi işletiyor.