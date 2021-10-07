JSPL: Kömür fiyatlarının bir ayda üç katına çıkması nedeniyle Hindistan’da çelik fiyatları daha da artacak

Perşembe, 07 Ekim 2021 11:31:11 (GMT+3) | Kalküta

Jindal Steel and Power Limited (JSPL) CEO’su V.R. Sharma tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’da yerel çelik fiyatlarının, üreticilerin, kömür alım fiyatlarının aylık 3 kat artması nedeniyle yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Sharma, “Kömür sıkıntısı sonucunda fiyatların artması, çelik fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Bu nedenle, çelik fiyatları, kömür fiyatlarındaki beklenmeyen artışa bağlı olarak yükselebilir,” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay, 4.000-6.000 INR/mt (54-81$/mt) aralığında yer alan kömür fiyatları, şu an 8.000-12.000 INR/mt (108-162$/mt) aralığında bulunuyor.

Yerel çelik sektörünün kömür tüketimi yıllık yaklaşık 180 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve çelik sektörünün ihtiyacının %80’ini, devlete bağlı Coal India Limited (CIL) tarafından karşılanıyor.

CEO Sharma sözlerine, “CIL, kömür satın almaları için çelik üreticilerini elektronik ihaleye davet ediyor. Geçtiğimiz ay, 1 mega/cal kömür 1 INR seviyesinde bulunsa da şu an 1 mega/cal kömür 2,80 INR’ye denk geliyor,” şeklinde devam etti ve çelik fiyatlarına yönelik bir tahminde bulunmayacağını belirtti.