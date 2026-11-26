Çin'in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd., bu yıl Ekim ayında kömür üretiminin yıllık %4,8 düşüşle 10,89 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini, kömür satışlarının ise yıllık %0,1 artışla 21,91 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Özellikle Ekim ayında şirketin kendi ürettiği kömürün satış hacmi yıllık %12,4 düşüşle 10,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde China Coal Energy'nin kömür üretimi yıllık %7,7 düşüşle 104,27 milyon mt olurken, kömür satışları yıllık %3,6 düşüşle 204,63 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında şirketin kendi ürettiği kömürün satış hacmi ise yıllık %8,2 düşüşle 104,37 milyon mt seviyesine geriledi.