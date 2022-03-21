Polonya merkezli JSW’nin satış gelirleri 2021’de %53,2 arttı

Pazartesi, 21 Mart 2022 11:40:59 (GMT+3) | İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) 2021 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket yüksek koklaşabilir taş kömürü ile kok fiyatları ve istikrarlı üretim sayesinde 953 milyon PLN (224,95 milyon $) net kâr elde etti. 2021 yılında şirketin satış gelirleri yıllık %53,2 artışla 10,6 milyar PLN (2,5 milyar $) olurken, AVFÖK’ü 2,9 milyar PLN (675,4 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında JSW 13,8 milyon mt kömür ve 3,7 milyon mt kok üretti.