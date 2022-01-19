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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Kasım döneminde %12,9 arttı

Çarşamba, 19 Ocak 2022 14:52:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2021 yılının Kasım ayında, Japonya’nın yerel çelik tüketimi önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,4 ve Ekim ayına göre %0,2 düşüşle 4,05 milyon mt oldu. Bununla birlikte, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Japonya’daki yerel çelik tüketimi yıllık %12,9 artışla 46,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde, Japonya inşaat sektöründe kullanılan çelik ürünlerin tüketimi yıllık %5,9 artış göstererek 9,58 milyon mt olurken; Japon otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık bazda %14,5 artarak 10,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Japonya’nın gemi inşaat sektöründe ise 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %16,6 düşüşle 2,36 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  tüketim  |  benzer haberler »


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