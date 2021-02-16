Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2020 yılında %13,6 düştü

Salı, 16 Şubat 2021 15:14:16 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2020 yılının Aralık ayında, Japonya’nın yerel çelik tüketimi önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,2 ve Kasım ayına göre %6,4 artışla 4,42 milyon mt oldu. Bununla birlikte, 2020 yılında Japonya’daki yerel çelik tüketimi yıllık %13,6 düşüşle 45,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Japonya inşaat sektöründe kullanılan çelik ürünlerin tüketimi yıllık %4,5 düşüş göstererek 9,97 milyon mt olurken; Japon otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık bazda %17,6 düşerek 10,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılında Japonya’nın gemi inşaat sektöründe ise 2019 yılına kıyasla %20,4 düşüşle 3,08 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.