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Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2020 yılında %13,6 düştü

Salı, 16 Şubat 2021 15:14:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2020 yılının Aralık ayında, Japonya’nın yerel çelik tüketimi önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,2 ve Kasım ayına göre %6,4 artışla 4,42 milyon mt oldu. Bununla birlikte, 2020 yılında Japonya’daki yerel çelik tüketimi yıllık %13,6 düşüşle 45,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Japonya inşaat sektöründe kullanılan çelik ürünlerin tüketimi yıllık %4,5 düşüş göstererek 9,97 milyon mt olurken; Japon otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık bazda %17,6 düşerek 10,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılında Japonya’nın gemi inşaat sektöründe ise 2019 yılına kıyasla %20,4 düşüşle 3,08 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: tüketim  Japonya  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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