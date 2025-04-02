 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Itaminas...

Itaminas demir cevheri ihracatı için Porto Sudeste ile anlaştı

Çarşamba, 02 Nisan 2025 14:00:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre Brezilya merkezli demir cevheri üreticisi Itaminas, Brezilya’daki özel Porto Sudeste limanı ile uzun süreli ihracat sözleşmesi imzaladı. Itaminas bu sözleşmeyle birlikte Porto Sudeste üzerinden ihracat piyasalarına her yıl 4 milyon mt demir cevheri satmayı hedefliyor.

On yıllığına imzalanan sözleşme daha sonraki bir tarihte uzatılabilir. Sözleşme dahilindeki ilk ihracatın Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Itaminas, daha önce ürünlerini satmak adına diğer daha büyük ölçekli madencileri kullandığı için aracı firmaların ortadan kalkmasıyla şirketin satış kapasitesinin artacağını belirtti. Itaminas CEO’su Thiago Toscano, şirketin küresel piyasadaki rekabetçiliğinin ve ihracat esnekliğinin artacağını ifade etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 2 Nisan 2025

02 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi mali yılın ilk çeyreğinde %2 geriledi

02 Nis | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 2 Nisan 2025

02 Nis | Hurda ve Hammadde

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ocak’ta aylık %6,9 geriledi

02 Nis | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yatay

02 Nis | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 28 Mart 2025

28 Mar | Hurda ve Hammadde

LKAB’nin net kârı ve satış geliri 2024 yılında düşüş gösterdi

28 Mar | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları kademeli olarak yükseldi

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Mart 2025

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 26 Mart 2025

26 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis