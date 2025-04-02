Itaminas demir cevheri ihracatı için Porto Sudeste ile anlaştı

Yerel basında yer alan haberlere göre Brezilya merkezli demir cevheri üreticisi Itaminas, Brezilya’daki özel Porto Sudeste limanı ile uzun süreli ihracat sözleşmesi imzaladı. Itaminas bu sözleşmeyle birlikte Porto Sudeste üzerinden ihracat piyasalarına her yıl 4 milyon mt demir cevheri satmayı hedefliyor.

On yıllığına imzalanan sözleşme daha sonraki bir tarihte uzatılabilir. Sözleşme dahilindeki ilk ihracatın Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Itaminas, daha önce ürünlerini satmak adına diğer daha büyük ölçekli madencileri kullandığı için aracı firmaların ortadan kalkmasıyla şirketin satış kapasitesinin artacağını belirtti. Itaminas CEO’su Thiago Toscano, şirketin küresel piyasadaki rekabetçiliğinin ve ihracat esnekliğinin artacağını ifade etti.