İtalyan döküm sektörü “üretimin durma noktasına geldiğini” açıkladı

Cuma, 06 Şubat 2026 14:14:48 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığında (MIMIT) enerji yoğun sektörlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda İtalyan Döküm Sanayicileri Birliği Assofond, Bakan Adolfo Urso’ya sektörde “üretimin durma noktasına geldiği” uyarısında bulundu.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) emisyonların başka ülkelere kaydırılmasını önlemek amacıyla tasarlanmış olsa da Avrupa’daki döküm tesislerini krize sürüklediği ifade edildi. Assofond’a göre temel sorun, düzenlemenin kapsamındaki eksiklikten kaynaklanıyor. Avrupa’daki dökümhaneler, yerel arzın talebi karşılamaya yetmemesi nedeniyle pik demir ve ferroalyaj gibi hammaddeleri ithal etmek zorunda kalıyor ve bu ithalat için %35’e varan karbon vergisi ödüyor. Buna karşın AB dışındaki üreticiler, kendi hammaddelerini kullanarak ya da Rusya’dan düşük maliyetle temin ederek ürettikleri yarı mamul ve mamulleri, SKDM kapsamına girmeyen gümrük kodları altında Avrupa’ya ihraç edebiliyor ve herhangi bir vergi ödemiyor.

Döküm sektörü için riskler

Assofond Başkanı Fabio Zanardi’ye göre sektör son derece kırılgan bir dönemden geçiyor. Enerji maliyetleri ve zayıf piyasa koşulları nedeniyle zaten düşük olan kârlılığın yanı sıra Avrupa’daki dökümhaneler rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Fiyat artışları, bu tesisleri SKDM kapsamında vergi ödemeyen AB dışı rakiplerine kıyasla daha pahalı hale getiriyor. Ayrıca dökümhanelerin faaliyetlerini durdurması otomotiv, makine imalatı, inşaat ve enerji gibi stratejik alt sektörleri de doğrudan etkileyecek.

Hükümete çağrı

Geri dönülmez bir sanayisizleşmenin önüne geçmek amacıyla Assofond, MIMIT’ten geçiş süresinin 2026-2027’ye uzatılmasını ve bu sürenin bir “değerlendirme dönemi” olarak ele alınmasını talep etti. Ayrıca SKDM kapsamına şu anda düzenleme dışında kalan ilgili gümrük kodlarının da dahil edilmesi isteniyor. Zanardi, “Bu düzeltme yapılmazsa mevcut haliyle SKDM çevreyi korumayacak. Hatta çevreyi daha fazla kirletecek şekilde üretim yapan AB dışı sanayilerin lehine olacak ve çevreye daha duyarlı Avrupa sanayisini ortadan kaldıracak,” ifadelerini kullandı.


