İtalyan Acciaierie Venete yeni elektrik ark ocağı kuracak

İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie Venete, İtalya’daki Padova tesisinde 100 tonluk yeni bir elektrik ark ocağı ile birlikte atık gaz arıtma tesisi ve malzeme elleçleme sistemi kurmak için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaştı. Bu yatırımla birlikte Acciaierie Venete’nin yıllık yüksek kaliteli ve yeşil mühendislik çeliği üretimi yaklaşık 750.000 mt’a çıkacak. Danieli projeyi 2026 yılının yazında, 6 haftalık planlı bir bakım çalışması sırasında bitirmeyi planlıyor.

Yeni elektrik ark ocağına üretim esnasında işçi bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırarak yüksek seviyede güvenlik sağlayıp düşük toz ve ses kirliliği yaratan birkaç Danieli patentli tam otomatik sistem kurulacak.

Yeni ocağın en önemli özelliklerinden biri, Danieli’nin Dijital Elektromanyetik Karıştırma sistemini kullanması. Sıvı çelik ısısının ve kimyasal içeriğinin her noktada homojen olmasını sağlayan bu sistem verimliliği iyileştirip dönüştürme maliyetlerini azaltmayı sağlıyor.