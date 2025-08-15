 |  Giriş 
İtalya Taranto çelik tesisinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik anlaşma yaptı

Cuma, 15 Ağustos 2025 12:27:32 (GMT+3)

Daha yeşil bir çelik sektörüne doğru atılan önemli bir adım olarak İtalya’nın ulusal ve yerel yetkilileri, Taranto’daki eski Ilva çelik tesisinin tamamen karbondan arındırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı (MIMIT), yedi saatlik bir müzakerenin ardından imzalanan anlaşmanın, sürdürülebilir üretim, çevre koruma ve binlerce işçi için iş güvenliği sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Bakan Adolfo Urso, “Ilva tarihinde ilk kez ulusal hükümet, bölgesel hükümet ve yerel yönetimler, ulusal çelik sektörü ve ülkemizin tüm endüstriyel sisteminin karşı karşıya olduğu kritik bir zorluğun üstesinden gelmek amacıyla ortak bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, yatırımcıları yeşil dönüşüm odaklı endüstriyel planlarını sunmaya teşvik edecek önemli bir dönüm noktası. İtalya, Avrupa’da tamamen sürdürülebilir bir çelik sektörü sunan ilk ülke olacak,” şeklinde yorum yaptı.

Plandaki başlıca önlemler

1. Yüksek fırın değişimi: Yüksek fırınlar kademeli olarak devre dışı bırakılarak yerine elektrik ark ocakları kurulacak.

2. Çevre ve sağlık: Alıcının belirlenen süreler içinde sıkı çevre ve sağlık gerekliliklerini karşılaması gerekiyor.

3. Ulusal doğrudan indirgenmiş demir merkezi haline getirilmesi: Taranto doğrudan indirgenmiş demir üretimi için potansiyel bir merkez olarak değerlendirilecek ve elektrik ark ocakları için sürdürülebilir hammaddeler temin edilecek.

4. Boş arsaların yeniden sanayileştirilmesi: İlgili sektörleri canlandırmak ve yeni istihdam yaratmak için yatırım teklifleri alınacak.

5. Yerel topluluklara destek: Tamburi bölgesindeki mülk sahipleri için potansiyel önlemler alınacak, idari prosedürler basitleştirilecek ve Bölgesel Sağlık Fonu yeniden finanse edilecek.

6. İstihdam güvenceleri: Yeşil geçiş döneminde istihdamı korumak için aktif ve pasif iş gücü piyasası politikaları uygulanacak.


