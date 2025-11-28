İsveçli LKAB Narvik limanında yeni gemi yükleyicisini devreye aldı

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, Norveç’te bulunan Narvik limanında 1977’den bu yana kullanılan ve teknik ömrünü dolduran eski yükleme tesisinin yerine yeni gemi yükleyicisini devreye aldığını açıkladı.

Şirket, yeni yükleyicinin 2029’a kadar toplam 5 milyar SEK (526,29 milyon $) değerindeki lojistik ve altyapı yatırım planının bir parçası olduğunu belirtti. Söz konusu plan; otomatikleştirilmiş siloları, güncellenmiş konveyör ve boşaltma sistemlerini, ince cevher stok alanlarını ve diğer liman modernizasyonlarını kapsıyor.

Yeni yükleyiciyle birlikte LKAB, ihracat zincirinde verimliliği, güvenliği ve çevresel performansı artırmayı hedefliyor.

Narvik Limanı, Kiruna ve Svappavaara’daki madenlerden çıkan cevherin Malmbanan ve Ofoten demir yolu hattı üzerinden Arktik Denizi’ne taşındığı kritik bir ihracat merkezi konumunda. Her yıl yaklaşık 22 milyon mt demir cevheri ürünü Narvik üzerinden sevk ediliyor. Limana 300’e yakın gemi yanaşıyor ve bunların 200’üne LKAB ürünleri yükleniyor.

LKAB, AB’de çıkarılan tüm demir cevherinin yaklaşık %80’ini üretiyor. Bu nedenle Narvik’teki yükleme altyapısının yenilenmesi, Avrupa’nın hammadde arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Yeni yükleyicinin devreye alınması limanın kapasitesini ve operasyonel güvenilirliğini artırarak Avrupa’daki çelik üreticilerinin tedarik zincirine daha güçlü destek sağlayacak.