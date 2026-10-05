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İsdemir savunma sanayisi ve elektrik sacına yönelik nitelikli çelik üretimini geliştiriyor

Pazartesi, 05 Ekim 2026 10:47:40 (GMT+3)   |   İstanbul

İsdemir'in 56. kuruluş yıl dönümünde İskenderun'daki tesisi ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, İsdemir'in OYAK ekosisteminin üretim gücünü besleyen stratejik kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Yalçıntaş, Millî Uçak Gemisi (MUGEM) için Erdemir tarafından üretilen levhalarda kullanılan slabın İsdemir tarafından tedarik edildiğini belirtti. İsdemir ayrıca Millî Gemi (MİLGEM) yapımında kullanılan ve zırhlı kara platformlarına yönelik nitelikli çelikleri üretme kabiliyetine sahip.

Millî Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nde kullanılan yüksek dayanımlı HY-100 çeliğinin ise OYAK bünyesindeki Erdemir ve Miilux'un üretim kabiliyetlerinin bir araya getirilmesiyle Türkiye'de üretildiğini belirten Yalçıntaş, çeliğin hammaddesinin Erdemir tarafından üretildiğini, gerekli mekanik özellikleri sağlayan kritik ısıl işlemlerin ise Miilux tesislerinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Buna ek olarak İsdemir'de devreye alınan yeni vakumlama tesisiyle ise çeliğin içerisindeki azot ve karbon oranlarını düşürerek elektrik sacı üretimine uygun özel nitelikli çelik üretiliyor. Söz konusu ürün, elektrikli araç motorları, jeneratörler ve transformatörlerde kullanılan elektrik sacına dönüştürülüyor. Şirket, yapacağı yeni yatırımlarla elektrik sacında 0,1 milimetre kalınlığa ulaşmayı hedefliyor. Yalçıntaş, “Bu hedefe ulaştığımızda, dünyada bu nitelik ve incelikte çelik üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacağız,” şeklinde konuştu.

2025'te 2,8 milyon mt kapasiteli yeni yüksek fırın devreye alındı

İsdemir'in üretim altyapısına yönelik yatırımları kapsamında yıllık 2,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip yeni nesil 1. yüksek fırın 2025 yılında devreye alındı. Tesis, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufuna yönelik teknolojilerle donatıldı.

Aynı dönemde İsdemir'de liman altyapısının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve otomasyon ile robotik uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımlar da sürdürüldü.

İsdemir, yıllık 3,5 milyon mt yassı ürün, 600.000 mt kangal ve 2,5 milyon mt kütük üretim kapasitesiyle farklı sektörlere hizmet veriyor.

OYAK'ın 2030 vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam eden şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çelik üretimindeki konumunu güçlendirmeye ve bölgenin sanayi gücüne katkı sağlamaya odaklanacağını belirtti.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İsdemir 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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