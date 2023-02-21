İsdemir depremin ardından kademeli olarak üretime yeniden başlayacak

Salı, 21 Şubat 2023 11:58:16 (GMT+3) | İstanbul

İsdemir Türkiye’de 6 Şubat tarihinde ülkenin güneydoğusunda meydana gelen depremlerin ardından yeniden üretime başlayabilmesi için tesislerde gerçekleştirdiği çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanıyor.

Şirket deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmaların devam ettiğini ve hasar tutarının mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyeceğini belirtti. Ayrıca şirketin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamında olduğu bildirildi.

13 Ocak tarihinde İsdemir durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rus yassı mamul üreticisi MMK’nın Türkiye’de yer alan bağlı kuruluşu MMK Metalurji, inceleme çalışmalarını tamamladığını ve Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan tesisinin ciddi bir hasar almadığını belirtti. Yapılan resmi açıklamada MMK Metalurji’nin kademeli olarak üretime yeniden başlayacağı ifade edildi.