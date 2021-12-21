Çin’in yarı mamul ithalatı Kasım ayında %46 artarak 1,8 milyon mt oldu

Salı, 21 Aralık 2021 14:57:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in yarı mamul ithalatı, bu yılın Kasım ayında, aylık %46 artışla 1,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayındaki tatil dönemi öncesinde, aktif bir şekilde kütük alımı yapılmasına ve akabinde talebin güçlü seyretmesine bağlı olarak yarı mamul ithalatının arttığı belirtildi. Malzeme, beklendiği üzere, Kasım ayında ülkeye ulaştı ancak geçtiğimiz aydan bu yana, kütük piyasasında değişimler meydana geldi.

Kütük alımları, Ekim ayının başından bu yana düşmeye devam etti ve ülkenin Aralık-Ocak aylarına yönelik yarı mamul ithalat hacmi sertçe düştü. Bu nedenle, gerçek ithalat rakamları önümüzdeki aylarda gerileyecek. Aralık ayında, kütük ithalatı iki haftalığına tamamen dururken, yakın zaman önce çoğunlukla Şubat ayı sevkiyatlı kütük bağlantıları gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin’in yarı mamul ithalatı yıllık %28,8 düşerek 12,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aylık ortalama yarı mamul ithalatı şimdilik 1,13 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan, Çin’in hurda ithalatı, Kasım ayında aylık %111,4 artarak 25.100 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam hurda ithalat hacmi düşük baz etkisi nedeniyle yıllık 23 kat artarak 526.700 mt seviyesinde kaydedildi.