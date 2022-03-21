Celsa France yeni yeniden ısıtma fırınını devreye aldı

Pazartesi, 21 Mart 2022 15:08:08 (GMT+3) | İstanbul

Fransa merkezli Fives Group İspanyol çelik üreticisi CELSA Group’un bağlı kuruluşu CELSA France’e tedarik ettiği ultra düşük karbon salımı gerçekleştiren yeniden ısıtma fırınının devreye alındığını açıkladı. Fırın Celsa France’in yeni filmaşin tesisinin bir parçası.

Açıklamaya göre ekipman Avrupa’da her şeyin kapatıldığı pandeminin ilk günlerinde üretildi ve teslim edildi.

Saatte 120 mt üretim kapasitesine sahip yeni fırın, geri dönüştürülmüş hurdadan kütük üretimi gerçekleştiriyor. Nihai ürünler olan filmaşin ve çubuklar inşaat piyasasına tedarik edilecek.