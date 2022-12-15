IREPAS: 2023’ün ilk çeyreği için görünüm istikrarsız ve oldukça belirsiz

Perşembe, 15 Aralık 2022 17:23:55 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS, çoğu üretici maliyet tarafından baskı göreceği ve talep de pek fazla iyileşmeyeceğinden 2023’ün ilk çeyreğinin küresel uzun mamul sektörü için zorlu geçeceğini belirtti. Bu yılın son ayında, marjlar daraldığı için ticaret de azaldı. Bu da 2023 yılı başının, uzun mamul piyasası için uzun zamandır görülen en kötü çeyrek olmasa bile oldukça zor geçeceği anlamına geliyor.

Talep olmadığı için üreticilerin üretimlerini azaltmaya devam edeceği ve en az kayıpla daha düşük kapasite kullanım oranlarıyla üretim yapacakları ifade ediliyor. Ayrıca üretim seviyeleri aynı kalır ve zararına satış yapılırsa üreticiler ticari önlemlerle karşılaşabilir. Bu yüzden piyasada arz-talep dengesinin oluşması zaman alabilir. IREPAS’a göre, hükümetlerin ve Merkez bankalarının faiz oranlarına yönelik tutumlarını gevşetmesi çelik ve başlıca emtialara yönelik talebi olumlu etkileyebilir.

AB’de alıcılar tatil sonrasında meydana gelecek toparlanmayı tam olarak kestiremiyor. Bir taraftan üreticilerin bakım çalışmalarının süresini uzatacağı ve bu durumun arzda sıkıntıya yol açabileceği söyleniyor. Bununla birlikte hava koşullarının yumuşaması halinde inşaat sektörü çelik talebini destekleyecek. Diğer taraftan enerji piyasasının durumu belirsizliğini koruyor ve bu durum AB’de pek çok konuya ilişkin soru işareti yaratıyor. ABD’de yeni altyapı paketi önümüzdeki yılın başından itibaren yürürlüğe girecek. Söz konusu paket yerel ticari faaliyetlere olumlu katkıda bulunacak olsa da AB ile bazı ticari gerilimlere yol açabilir. Çin’in Çin Yeni Yılı tatilinin ardından pandemi politikalarında beklenen gevşeme tüm çelik ürünlerinin talebinde artışa yol açabilir. Bu durum Asya piyasasını rahatlatacak ve Asya çıkışlı daha agresif tekliflerin görülmesine yol açacak.

Sonuç olarak, önümüzdeki yılın ilk çeyreğine yönelik görünüm oldukça istikrarsız ve belirsiz.