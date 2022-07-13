IREPAS: Yaz sezonu küresel uzun mamul piyasasını olumsuz etkiledi

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 10:52:02 (GMT+3) | San Diego

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS, küresel uzun mamul piyasasında talebin zayıf olduğunu ve düşük emtia fiyatlarıyla birlikte üreticilerin üretimlerini azaltmak zorunda kaldığını belirtti.

Siyasi ve ticari etkenlerin üretim üzerinde baskı kurması Çinli üreticileri oldukça fazla etkiliyor, Türk üreticiler ise Rusya çıkışlı düşük fiyatlı ürünler nedeniyle zorluk yaşıyor.

Avrupa Birliği’nde talep iyi bir seyir gösterse de uzun mamul talebi ve fiyatları diğer bölgelere kıyasla daha yüksek seviyelerde yer alıyor. Ancak koruma önlemleri çelik ithalatı önünde engel teşkil ediyor ve diğer bölgelerde fiyatların çok düşük seviyelerde yer almasına bağlı olarak büyük bir maliyet avantajı bulunurken, bu durum hem son kullanıcı sektörlere hem de yatırımcılara avantaj sağlıyor.

ABD’de ise uzun mamul talebi nispeten yatay seyrediyor. İnşaat demiri piyasasının istikrarlı bir seyir göstermesine rağmen yassı mamul piyasası ile birlikte aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. ABD’de yerel fiyatların düşmesi beklentisi beraberinde özellikle yerel üreticilerin hızlı teslimatlar sayesinde piyasayı domine etmesiyle ithalat cazibesini yitirdi.

Uzun mamul talebine yönelik tahminlere rağmen küresel hurda fiyatlarının toparlanması piyasaya olumlu bir mesaj veriyor. Üreticiler, düşük stok seviyelerinin dördüncü çeyrek teslimatlarına yönelik alımları canlandırmasını bekliyor ve Rus üreticilerin rublenin değer kazanması nedeniyle ihracat tonajlarını azaltmasına bağlı olarak piyasada Rusya çıkışlı çeliğin azalmasıyla iyimser beklentiler artıyor.

Sonuç olarak, IREPAS küresel uzun mamul piyasasının istikrara kavuşamadığını ancak alıcıların Ağustos ayının sonunda veya Eylül ayının başında stok alımlarına başlaması halinde bu durumun değişebileceğini ifade ediyor.