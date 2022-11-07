IREPAS: Uzun mamul piyasası son çeyrek görünümü değişken ve olumsuz oldu, 2023 başına yönelik beklentiler karamsar

Pazartesi, 07 Kasım 2022 17:21:13 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun mamul talebi son zamanlarda oldukça zayıf olurken, tedarikçiler arasındaki rekabet bölgeye bağlı olarak çok yüksek oldu. Talep çoğunlukla mevcut arz seviyesinin altında seyretti ve talebin iyileşeceğine dair beklentiler dahi oldukça karamsar. Sanayi görünümü belirsiz olduğu için düşük nihai mamul satışları hammadde talebini aşağı çekiyor. Üreticilerin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle daha fazla baskı altında olduğu bu dönemde, bazıları kapasite kullanım oranlarını düşürmeyi ve hatta üretimini geçici olarak durdurmayı tercih etti. Buna ek olarak, talebin önümüzdeki aylarda iyileşmesi beklenmediği ve piyasa koşulları özellikle Ukrayna’daki savaştan olumsuz etkilenenler açısından zorlu kalacağı için daha fazla üretim kesintisi öngörülüyor.

AB’de enerji fiyatları elverişli hava koşulları nedeniyle geçici olarak hafifledi, ancak her an yeniden hızla yükselebilir. Talebin zayıf olmasının ve bölgedeki uzun mamul fiyatlarının düşmesinin başka bir nedeni ise faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiği özel inşaat sektöründeki olumsuz görünüm oldu. Büyük ölçekli sanayi ve kamu projeleri devam ediyor, ancak tedarikçiler arasındaki rekabet sıkılaştı. Böylece AB merkezli üreticiler üretimlerini düşürdü ancak fiyatlarını da önemli oranda aşağı çekmek zorunda kaldı. Başta Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Asyalı satıcıların aktif olduğu filmaşin piyasasında olmak üzere, ithalat segmentinden de ekstra baskı geliyor.

ABD’de ise üreticilerin durumu kârlılık açısından hala iyi, fakat hammadde fiyatlarının düşeceği ve buna bağlı olarak çelik fiyatlarının da aşağı çekileceği öngörülüyor. Talep açısından ise, faiz oranındaki istikrarlı artış özellikle konut ve ofis inşaatlarını olumlu etkileyebilir. ABD’de ticari hareketlilik, fiyatlandırma, üreticilerin kârlılığı ve istihdam oranları olumlu kalırken, ithalatı azaltmaya yönelik her adımda birçok engel bulunuyor.

Son haftalarda Çinli tüccarların açığa yaptıkları satışların fiyatlar üzerinde baskı yaratması nedeniyle birçok alım ertelendi. Genel olarak Asya’nın birçok bölgesindeki fiyatlar küresel seviyelere kıyasla daha düşük, bu da farklı pazarlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Buna ek olarak Körfez ülkelerindeki tedarikçiler, yüksek maliyetlerden dolayı Türk üreticiler için kabul edilebilir olmayan seviyelerden agresif teklifler sundu. Çin, kütük de dahil olmak üzere birçok segmentte daha da agresif teklifler verdi. Ayrıca Körfez ülkelerinden verilen yarı ve uzun mamul teklifleri bölge dışındaki alıcıların ilgisini giderek daha çok çekiyor.

ABD ve AB gibi agresif fiyatlı ithalattan nispeten korunan pazarlar dışında, küresel uzun mamul piyasasındaki düzenli alıcılar için rekabet çok büyük. Orta Doğu ve Asya bugünlerde en cazip olan pazarlar, ancak şu anda ticaret az çok bölgesel açıdan yoğunlaşıyor ve yüksek uluslararası navlun oranları sebebiyle sınırlı kalıyor. Fiyatlar hala oldukça yüksek ve düşme şansı yok, ancak en azından navlun piyasasındaki gelişmeler gemi bulunabilirliği açısından daha öngörülebilir hale geldi.

Bu koşullar altında piyasanın mevcut durumu ve önümüzdeki aylara ilişkin görünüm istikrarsız ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz etkileri açığa çıkmaya devam ediyor. Önümüzdeki çeyreğe yönelik görünüm istikrarsız ve olumsuzken, Asya’daki düşük fiyatlar ve savaşın olumsuz sonuçları göz önüne alındığında önümüzdeki yılın Ocak-Mart dönemi uzun mamul piyasası açısından pandemi dönemine kıyasla daha kötü olabilir.