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IREPAS: Küresel uzun mamul piyasası zorluklara rağmen pozitif

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, küresel uzun mamul piyasasının görünümü hala olumlu. ...

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