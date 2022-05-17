İran küresel çelik fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ihracat politikasında düzenlemeye gitti

Salı, 17 Mayıs 2022 16:28:18 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik piyasasındaki gerilemenin hızlanmaya devam etmesiyle birlikte, İran merkezli çelik tedarikçileri ihracat pazarında rekabetçi olabilmek adına fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Fiyatların son ihalelerde iyice düşmesi sebebiyle, İranlı yetkililer ihracat vergilerini İran Sanayi ve Madencilik Bakanı Yardımcısı tarafından 11 Nisan’da yapılan açıklamadaki koşullara uygun bir şekilde düzenledi. İran çıkışlı kütük fiyatları 2021 yılının Aralık ayındaki baz fiyata kıyasla %9 daha yüksek, bu nedenle İran kütük ihracatına yönelik vergiyi %11’den %2’ye indirdi. Slab ihracatına yönelik vergi ise %17’den %5’e çekildi. Öte yandan, sıcak sac, soğuk sac ve inşaat demiri ihracatına yönelik vergiler geçici olarak kaldırıldı. İranlı bir tüccar, “Mevcut ihracat vergilerinin ne kadar süre böyle devam edeceğinden emin değiliz çünkü İran’da kanunlar her gün değişiyor,” şeklinde konuştu. İran’da ihracat vergileri sabit değil fakat mevcut fiyatlar ile 2021 yılının Aralık ayındaki fiyatlar arasındaki farkla doğrudan bağlantılı. İranlı bir çelik üreticisinin temsilcisi, “Kütük ithalatına yönelik vergi şimdilik %2 seviyesinde. Eğer fiyatlar daha da düşerse vergi kalkacak. Ancak baz fiyatların Mart ayındaki seviyeye getirilebileceği konuşuluyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, bu yılın Nisan ayından beri İran’da ihracat vergilerine yönelik düzenlemeler, mevcut fiyatlar ile geçen yılın Aralık ayındaki baz fiyatlar arasındaki fark göz önünde bulundurularak aşağıdaki tabloya göre yapılıyor.