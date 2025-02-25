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İngiltere’deki enerji yoğun sektörler: Bölgesel fiyatlandırma yenilenebilir enerji projelerine zarar verecek

Salı, 25 Şubat 2025 14:06:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik, cam seramik ve yenilenebilir enerji gibi İngiltere’nin enerji yoğun sektörlerinden oluşan sendika ve birlikler, hükümetten bölgesel elektrik fiyatlandırmasını derhal ortadan kaldırmasının yanı sıra enerji faturalarındaki artışların önüne geçmek ve ülkedeki yenilenebilir enerji projelerine yönelik yatırımları teşvik etmek için ulusal bir tarife benimsemesini talep etti.

Bildiride, şu anda değerlendirme aşamasında olan bölgesel fiyatlandırmanın, yenilenebilir enerji projelerine yönelik yatırım maliyetini artıracağı ve enerji faturaları üzerinde uzun vadede olumsuz bir etkiye sahip olacağı vurgulandı. “Bölgesel fiyatlandırmaya ilişkin süregelen müzakerelerin neden olduğu belirsizlik, hem İngiltere sanayisinin rekabet gücünü hem de hükümetin ülkenin her bölgesinde hedeflediği büyümeyi sağlamak için gereken yatırımı zayıflatıyor,” ifadeleri kullanıldı.

Sendikalar ve birliklerden oluşan konsorsiyuma göre mevcut belirsizliğin operasyonlar ve olası yatırım planları üzerindeki etkileri göz önüne alındığında hükümet bölgesel fiyatlandırma getirirse İngiltere’nin yaz aylarında yürürlüğe girecek Ulusal Altyapı Stratejisi ve Endüstriyel Stratejisi zarar görecek.


Etiketler: İngiltere Avrupa Görüş 

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